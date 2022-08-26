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Названа предположительная дата визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

WSJ: визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС может состояться на следующей неделе

Фото: Globallookpress.com

Миссия МАГАТЭ может проинспектировать ситуацию с обстрелами Запорожской АЭС уже на следующей неделе. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на участников переговоров по визиту представителей международной организации на ядерный объект, находящийся под ударами ВСУ.

Команда МАГАТЭ, помимо обследования поврежденных участков АЭС может доставить запасные части, устройства радиационного мониторинга и другие важные материалы на станцию. На сегодняшний день, обстрелы ВСУ спровоцировали пожар на объекте и повредили линию элетропередач.

Пока что неизвестна точная дата визита, однако источники WSJ убеждены, что визит на ЗАЭС состоится в начале следующей недели. «Мы ведем активные консультации по поводу предстоящей миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Подробности последуют как можно скорее», — добавил один из собеседников издания.

Ранее миссия МАГАТЭ получила гарантии безопасности от России и Украины для визита на атомной станции. «Теперь там [на ЗАЭС] может быть развернута миссия МАГАТЭ, независимая миссия, которая будет защищена», — сказал президент Франции Эммануэль Макрон.

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Николай Чигасов
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