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Кристофер Нолан расширил свои владения за счет соседей

Режиссер Кристофер Нолан купил дом по соседству в Лос-Анджелесе за 2,2 миллиона долларов

Фото: Arthur Mola / AP

Британский режиссер Кристофер Нолан решил расширить свои владения в США и купил дом, находящийся по соседству — прямо за его участком в Лос-Анджелесе, на Голливудских холмах. Об этом сообщает Dirt.

Знаменитый режиссер потратил на покупку 2,2 миллиона долларов (около 131,9 миллиона рублей). Он приобрел дом 1937 года постройки еще в прошлом месяце, однако о сделке стало известно только сейчас. Предыдущие хозяева купили его в 1997 году за 275 тысяч долларов. В доме площадью 192 квадратных метра есть две спальни и столько же ванных комнат. На участке также расположено небольшое здание, в котором находится еще одна спальня.

Остается неизвестным, что именно Нолан планирует сделать с новым участком площадью в 618,5 «квадрата». В издании предполагают, что за счет нового приобретения режиссер расширил территорию своего поместья — примерно так же, как и при покупке нескольких других соседних участков, которыми он завладел в последние годы. Таким образом, Нолан владеет уже шестью домами и семью участками в этом районе, что составляет половину этого жилого квартала. Если он приобретет оставшиеся дома в нем, то сможет получить в собственность небольшой зеленый остров в Лос-Анджелесе.

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Режиссер и его жена приобрели первый дом в стиле Тюдоров в этом районе города в 2002 году за 1,1 миллиона долларов. Он был расположен на участке площадью 0,07 гектара — теперь же с новой покупкой она разрослась до более чем 0,48 гектара. Всего в шести домах общей площадью около 1686,4 квадратных метра есть 22 спальни и 17 ванных комнат. На территории поместья расположены несколько дополнительных гостевых домов и по крайней мере один бассейн, а также высажены десятки деревьев.

В августе певица Рианна продала дом на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе с убытком в 250 тысяч долларов за 6,6 миллиона долларов. Дом в средиземноморском стиле был выставлен на продажу еще в конце 2018 года, однако до недавнего времени на него не удавалось найти покупателя.

Полина Кислицына
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