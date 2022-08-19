Рианна потеряла 250 тысяч долларов на продаже дома в США

Певица Рианна продала дом на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе за 6,6 миллиона долларов

Певица Рианна избавилась от особняка в США, расположенного на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе, с убытками. Об этом сообщает Dirt.

Сумма сделки составила 6,6 миллиона долларов (около 394,2 миллиона рублей). Имя покупателя осталось неизвестным.

Дом в средиземноморском стиле был выставлен на продажу еще в конце 2018 года, однако до недавнего времени на него не удавалось найти покупателя. Рианна потерпела убытки от продажи, так как в 2017 году заплатила за покупку особняка примерно на 250 тысяч долларов больше. Первоначально певица планировала продать объект площадью в 662,3 квадратных метра за 7,5 миллиона долларов.

В особняке 2015 года постройки есть шесть спален, 10 ванных комнат, кухня, столовая, домашний кинотеатр и бильярдная комната. Интерьер выполнен преимущественно в светлых тонах. Среди особенностей объекта риелторы выделяют высокие потолки, арочные дверные проемы, а также вид на Лос-Анджелес и горы, открывающийся из окна.

На участке площадью 0,16 гектара расположены бассейн и площадка для барбекю. Для парковки предусмотрен гараж на две машины. На его верхнем уровне находится гостевой дом с тренажерным залом и ванной.

В данный момент в Лос-Анджелесе Рианна владеет особняком в Беверли-Хиллз за 13 миллионов долларов, а также расположенным по соседству домом за 10 миллионов долларов. При этом основным местом проживания звезды служит квартира в небоскребе The Century.

В августе избавиться от недвижимости в Лос-Анджелесе решил актер Бен Аффлек. Звезда выставил на продажу дом в престижном жилом районе Пасифик Палисадес за 29,9 миллиона долларов.