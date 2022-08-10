Бен Аффлек избавится от роскошного поместья

Актер Бен Аффлек выставил на продажу дом в Лос-Анджелесе за 29,9 миллиона долларов

Американский актер Бен Аффлек решил избавиться от роскошного поместья в Лос-Анджелесе. Он выставил дом в престижном жилом районе Пасифик Палисадес на продажу за 29,9 миллиона долларов (около 1,8 миллиарда рублей), сообщает Dirt.

Площадь дома составляет 1,2 тысячи квадратных метров. Внутри него семь спален и девять ванных, а также столовая, кухня, гостиная с камином, офис, оздоровительная комната, домашний кинотеатр и подвал со спортзалом и холодильником для вина. Интерьер оформлен в бежевых тонах, из отличий — деревянные полы и окна во всю стену.

Из гостиной можно попасть на одну из двух террас. Помимо них и основного здания, на территории располагаются бассейн и дом для гостей с отдельными кухней и ванной. Площадь участка составляет 0,2 гектара.

В апреле сообщалось, что Бен Аффлек вместе с возлюбленной Дженифер Лопез ищут новый дом в Лос-Анджелесе. Пара начала рассматривать недвижимость подороже. Они посмотрели несколько объектов, среди которых оказались поместье в стоимостью 165 миллионов долларов и дом за 65 миллионов долларов.