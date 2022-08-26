Номинант на «Оскар» отреагировал на предложение бойкотировать премию в России

Номинант на «Оскар» Бронзит выступил против бойкота премии в России

Искусство не должно никак участвовать в политических разборках, считает номинант на премию «Оскар» в 2019, 2016 и 2009 годах, аниматор Константин Бронзит. Так в разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на предложение бойкотировать премию в России.

«Оскар» сегодня

Ранее председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков заявил, что России не стоит выдвигать сейчас свой фильм на премию Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар». Об этом сообщает ТАСС. В свою очередь режиссер Андрей Кончаловский убежден, что политическая ситуация не должна повлиять на Российский оскаровский комитет, страна должна выдвинуть свой фильм на «Оскар». Его поддержал член комитета, режиссер Алексей Учитель.

Я согласен с тем, что искусство не должно никак участвовать в политических разборках. Вообще никак. Искусство служит совершенно другим целям. Скорее, скажем так, примирению и консолидации мира во всем мире Константин Бронзит аниматор

«Если кто-то считает, что этим жестом он укусит, ущипнет Академию кинематографических наук в Америке, то это заблуждение. Академия просто не заметит. Ей глубоко на это плевать: не хотите — не присылайте. От Академии не убудет. Убудет от нас», — считает Бронзит.

Россия на премии

Аниматор напомнил, что в этом году в момент начала специальной военной операции российский фильм был в номинации на «Оскар».

«В номинации был наш анимационный фильм Антона Дьякова "БоксБалет". Мы сидели и думали — снимут его с номинации или нет. Мы были готовы к этому. Но ничего не случилось. Он успешно был до конца. "Оскар" он не получил, но это своя лотерея. Никаких санкций к фильму никто не применял», — заметил номинант на премию.

В декабре 2019 года мультфильм российского аниматора Константина Бронзита «Он не может жить без космоса» вошел в короткий список претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм».

Аниматор уже дважды выдвигался на премию «Оскар» в этой номинации — за мультфильм «Уборная история — любовная история» в 2009 году и за ленту «Мы не можем жить без космоса» в 2016-м.