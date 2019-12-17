Российский мультфильм попал в шорт-лист претендентов на «Оскар»

Кадр: «Он не может жить без космоса»

Мультфильм российского аниматора Константина Бронзита «Он не может жить без космоса» вошел в короткий список претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм». Об этом сообщается на сайте Американской академии кинематографических искусств и наук.

Аниматор уже дважды выдвигался на премию «Оскар» в этой номинации — за мультфильм «Уборная история — любовная история» в 2009 году и за ленту «Мы не можем жить без космоса» в 2016-м.

Константин Бронзит — лауреат международных премий, член Национальной французской академии кинематографических искусств, с 2009 года член Американской Академии кинематографических искусств «Оскар».

Ранее сообщалось о том, что в шорт-лист претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший международный художественный фильм» вошел фильм «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова.

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