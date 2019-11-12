Названы возможные претенденты на «Оскар»

Портал Variety составил список фильмов, которые, предположительно, станут номинантами на премию «Оскар» за 2019 год. Претендентами на звание «Лучшая картина» оказались «Ирландец» Мартина Скорсезе, «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино, «Паразиты» Пона Джун-хо и «Маленькие женщины» Греты Гервиг.

Также в список возможных номинантов попали ленты «Брачная история», «Боль и слава», «Джокер», «Кролик Джоджо», «Рокетмен», «Два Папы», «История игрушек 4», «Мы» и «Ford против Ferrari».

За звание актера года могут побороться Хоакин Феникс, Кристиан Бэйл, Эдди Мерфи, Роберт Паттинсон, Адам Драйвер, Адам Сэндлер, Антонио Бандерас, Леонардо Ди Каприо, Роберт Де Ниро и Джонатан Прайс. В категории «Лучшая актриса» предположительно будут представлены Скарлетт Йоханссон, Шарлиз Терон, Лупита Нионго, Сирша Ронан, Элфри Вудард, Джулианна Мур, Элизабет Мосс, Кристен Стюарт и Нора Лум, более известная под псевдонимом Аквафина.

92-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет 9 февраля 2020 года.

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