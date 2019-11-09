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Шесть российских фильмов попали в число претендентов на «Золотой глобус»

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В предварительный список претендентов на премию «Золотой глобус» попали сразу шесть российских кинокартин. Об этом сообщила директор по связям с индустрией компании «Экспоконтент» Евгения Маркова, передает ТАСС.

Как сообщила Маркова, картины могут побороться за награду в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». В предварительный список попали «Дылда» Кантемира Балагова, «Кадиш» Константина Фама, «Бык» Бориса Акопова, «Спасти Ленинград» Алексея Козлова, «Странники терпенья» Владимира Аленикова, а также фильм Андрея Богатырева и Арта Камачо «Дикая лига».

Церемония вручения наград премии «Золотой глобус» пройдет 5 января 2020 года в Беверли-Хиллз. Лауреатов премии определяют 93 члена Ассоциации иностранных журналистов.

Ранее Российский оскаровский комитет принял решение выдвинуть картину «Дылда» на премию «Оскар». Лента рассказывает историю двух молодых женщин, которые возвращаются в послевоенный Ленинград и пытаются начать новую жизнь. Главные роли в ней исполнили Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина.

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