Inside Defense: Пентагон решил обсудить космические угрозы со стороны России и Китая

Пентагон принял решение провести серию брифингов, чтобы обсудить космическое вооружение России и Китая, а также угрозы, которые оно несет Соединенным Штатам. Об этом пишет издание Inside Defense.

Мероприятие пройдет 6-7 сентября на базе Совета по оборонной политике при Минобороны США. Дискуссии будут организованы в закрытом формате. В их рамках будет проводиться анализ того, как «потенциальная разработка Китаем и Россией вооружений класса "космос-земля" способна повлиять на возможности США в сфере сдерживания своих противников и стратегической стабильности».

«Участники также намерены рассмотреть возможность проведения тайных командно-штабных учений на тихоокеанском театре военных действий», — сообщается в материале. Среди участников круглых столов ожидается глава Пентагона Ллойд Остин.

Ранее вице-президент США Камала Харрис объявила, что США установили мораторий на испытания противоспутникового оружия. Она пояснила, что таким образом американские власти хотят написать новые правила и установить нормы работы в космосе.