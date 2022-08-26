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В Пентагоне раскритиковали способ ведения Украиной учета поставок вооружений

В Пентагоне призвали проверить эффективность системы учета Киевом поставок оружия из США

Фото: U.S. Air Force / Reuters

В Пентагоне раскритиковали способ ведения Киевом учета поставок вооружений из США на бумаге, так как украинские чиновники в конечном итоге точно не знают, где окажется оборудование. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исполняющего обязанности генерального инспектора Пентагона Шона О'Доннелла.

Чиновник призвал проверить эффективность системы украинского учета, ведущегося посредством «квитанций». «Это все бумажные документы», — указал он, отметив, что должностные лица Украины, вероятно, не знают, где в конце концов окажется американское оружие.

При этом О'Доннелл заявил, что в НАТО уверены в соблюдении достаточного уровня безопасности при передаче оружия. «Насколько мы можем сейчас судить, все, что должно выстреливать и взрываться, [все] это используется ими [украинцами] в полной мере», — сказал он.

Ранее стало известно, что новый транш военной помощи США Украине включает средства на оборудование, которое только разрабатывается, его передача Киеву может занять «месяцы или годы». Американские чиновники рассказали, что Пентагон просил о системах противовоздушной обороны и противотанковых системах, а также беспилотных летательных аппаратах и оборудовании связи.

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Анжелика Бережная
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