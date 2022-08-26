Медведев оценил перспективы переговоров Путина и Зеленского

Дмитрий Медведев заявил, что переговоры Путина и Зеленского зависят от развития событий

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью французскому телеканалу LCI оценил перспективы переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

«Это будет зависеть от развития событий. Мы и так были готовы с ним разговаривать. Об этом говорил президент Путин», — заявил Медведев.

Он напомнил, что переговоры уже проходили как на территории Белоруссии, так и на территории Турции, однако украинское руководство «сказало, что нам эти переговоры не нужны, нам нужна война до победного конца или, как принято сейчас говорить, война до последнего украинца, и они уехали с этих переговоров и больше в них не участвуют».

По его словам, власти Украины постоянно пытались «вытащить на переговоры на высшем уровне», однако им было сказано, «что такого рода встреча может состояться только при определенных условиях».

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк дал оценку потенциальным переговорам Киева с Москвой. Он назвал переговоры Украины с Россией «смертным приговором» и подчеркнул, что глава республики Владимир Зеленский настроен однозначно против них.