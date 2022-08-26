В России призвали отказаться от пластиковой упаковки для цветов

«Известия»: в России предложили отказаться от пластиковой обертки для цветов ради экологии

Российский экологический оператор (РЭО) предложил отказаться от использования одноразовой пластиковой упаковки для букетов цветов из-за невозможности переработки материала. Об этом пишут «Известия».

Глава РЭО Денис Буцаев призвал начать быть экологически ответственными уже с 1 сентября. «Это один из самых популярных дней для цветочных магазинов. Букеты, как правило, оборачивают в пластиковую упаковку, сделанную из полипропилена», — пояснил он, добавив, что загрязненная обертка не подлежит переработке, а пластик может разлагаться десятилетиями. Отмечается, что качестве альтернативы можно использовать бумажные контейнеры, которые потом могут пригодиться и в быту.

Национальная ассоциация цветоводов воспротивилась инициативе, напомнив о дороговизне специального оборудования для упаковки цветов, которое находится на всех крупных производствах отрасли. «Такое упаковочное оборудование стоит миллионы долларов, а нам фактически предлагают выбросить его на помойку. Это огромные финансовые потери для наших производителей», — возразил глава организации Алексей Антипов.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов подчеркнул, что предложение вполне реализуемо, учитывая заметное уменьшение спроса на пластиковую упаковку по сравнению с прошлыми годами. Он рассказал, что сейчас популярны биоразлагаемые материалы и яркая цветная бумага. «Компании избавились от некоторых видов пластика, используют перерабатываемые материалы, и сами покупатели более осознанно подходят к вопросу — они не только товары, но и упаковку выбирают по признаку экологичности», — отметил Соколов.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще сдавать пластиковые бутылки и алюминиевые банки на переработку.