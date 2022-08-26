Туристов предупредили об опасности заражения в бассейнах Турции

Турецкий профессор Кан Полат Эйгюн предостерег отдыхающих от заражения в бассейнах

Отдыхающих предупредили об опасности заражения в бассейнах Турции, не проходящих качественную дезинфекцию. Об этом Turkiyeturizm сообщил турецкий профессор, специалист по инфекционным заболеваниям и клинической микробиологии университетской клиники Бейкент Кан Полат Эйгюн.

Эксперт подчеркнул, что в настоящее время на курортах Турции наблюдается рост заболеваний с такими характерными симптомами, как боль в горле, тошнота, рвота и диарея. И обычно все они проявляются после купания туристов в бассейнах.

«Если не принимать меры предосторожности, такие факторы как бактерии, вирусы и паразиты, попадающие в воду от больных туристов или туристов-носителей, могут стать причиной заболеваний у здоровых людей», — добавил он.

Более того, профессор отметил, что у отдыхающих с небольшими отверстиями в барабанной перепонке после купания в плохо обработанном бассейне может развиться воспаление среднего уха. Эксперт также предостерег туристов от длительного сидения в мокром купальнике или плавках. По его словам, это может привести к мочеполовым инфекциям.

Ранее в июле проживающая в Анталье российская тревел-блогерша назвала главную опасность бюджетных турецких отелей. Девушка поделилась, что в гостиницах такого уровня высока вероятность заражения кишечной инфекцией из-за отсутствия качественной системы очистки воды в бассейнах.