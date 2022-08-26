Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Туристов предупредили об опасности заражения в бассейнах Турции

Турецкий профессор Кан Полат Эйгюн предостерег отдыхающих от заражения в бассейнах

Фото: Bhumil Chheda / Unsplash

Отдыхающих предупредили об опасности заражения в бассейнах Турции, не проходящих качественную дезинфекцию. Об этом Turkiyeturizm сообщил турецкий профессор, специалист по инфекционным заболеваниям и клинической микробиологии университетской клиники Бейкент Кан Полат Эйгюн.

Эксперт подчеркнул, что в настоящее время на курортах Турции наблюдается рост заболеваний с такими характерными симптомами, как боль в горле, тошнота, рвота и диарея. И обычно все они проявляются после купания туристов в бассейнах.

Материалы по теме:
Природа как во «Властелине колец» и жаркие пляски. Как выглядит побережье Турции, о котором не слышали туристы?
Природа как во «Властелине колец» и жаркие пляски.Как выглядит побережье Турции, о котором не слышали туристы?
17 апреля 2022
«Пропускать русских на дороге не хотели» Россияне отправились в Турцию на машине. Чего им стоило такое приключение?
«Пропускать русских на дороге не хотели»Россияне отправились в Турцию на машине. Чего им стоило такое приключение?
1 июня 2022

«Если не принимать меры предосторожности, такие факторы как бактерии, вирусы и паразиты, попадающие в воду от больных туристов или туристов-носителей, могут стать причиной заболеваний у здоровых людей», — добавил он.

Более того, профессор отметил, что у отдыхающих с небольшими отверстиями в барабанной перепонке после купания в плохо обработанном бассейне может развиться воспаление среднего уха. Эксперт также предостерег туристов от длительного сидения в мокром купальнике или плавках. По его словам, это может привести к мочеполовым инфекциям.

Ранее в июле проживающая в Анталье российская тревел-блогерша назвала главную опасность бюджетных турецких отелей. Девушка поделилась, что в гостиницах такого уровня высока вероятность заражения кишечной инфекцией из-за отсутствия качественной системы очистки воды в бассейнах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
В США предупредили о «драматическом поражении» Украины
В России выявили максимальное с 12 марта число случаев COVID-19
Врач назвал способы сохранить здоровье ног при ношении обуви на каблуках
Баку разместил войска в Лачине в Карабахе
Неизвестные похитили москвичку во время прогулки и надругались над ней в лесу
Китай увеличил закупки российского золота в 50 раз
Цукерберг рассказал о помощи Facebook в президентской кампании Байдена
У россиян появится возможность с выгодой отдохнуть на экзотических курортах
В России начнутся серийные поставки машин РХМ-9
Испортивший картину ученицы Малевича охранник извинился перед Третьяковкой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.