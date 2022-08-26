Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Медведев оценил перспективы присоединения республик Донбасса к России

Медведев: о присоединении республик Донбасса к РФ можно будет говорить после референдумов

Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в беседе с французским телеканалом LCI оценил перспективы присоединения республик Донбасса к России.

По его словам, для начала там должны пройти референдумы, а затем можно будет смотреть на их результат.

«Подобный референдум прошел в Крыму. Чем он завершился, всем известно — Крым вернулся в Россию и стал территорией России. Что же касается референдумов на территории этих стран, посмотрим на их результат», — сказал он.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что референдумы на территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) состоятся. Он также выступил с инициативой реализовать все разделы народной программы и предложения «Единой России» на территории ДНР, ЛНР и взятых под контроль регионов Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Медведев заявил о находящихся под угрозой жизненных интересах России
Медведев объяснил проведение спецоперации на Украине
Стало известно о гибели гражданина США на Украине
Медведев назвал спецоперацию на Украине защитной
Двое детей погибли в результате ракетного удара ВСУ по дому в Запорожье
Медведев назвал Макрона «хорошим медиком»
Медведев оценил перспективы присоединения республик Донбасса к России
Медведев обвинил Украину в гибели людей в ходе спецоперации
Медведев оценил перспективы переговоров Путина и Зеленского
«Сочи» разгромил «Химки» в матче РПЛ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.