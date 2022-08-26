Медведев оценил перспективы присоединения республик Донбасса к России

Медведев: о присоединении республик Донбасса к РФ можно будет говорить после референдумов

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в беседе с французским телеканалом LCI оценил перспективы присоединения республик Донбасса к России.

По его словам, для начала там должны пройти референдумы, а затем можно будет смотреть на их результат.

«Подобный референдум прошел в Крыму. Чем он завершился, всем известно — Крым вернулся в Россию и стал территорией России. Что же касается референдумов на территории этих стран, посмотрим на их результат», — сказал он.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что референдумы на территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) состоятся. Он также выступил с инициативой реализовать все разделы народной программы и предложения «Единой России» на территории ДНР, ЛНР и взятых под контроль регионов Украины.