Moderna подала в суд на Pfizer за нарушение патентных прав

Moderna подала в суд на Pfizer за нарушение патентов при производстве вакцины от COVID

Фармацевтическая компания Moderna подала иски в американский и немецкий суды на своих конкурентов Pfizer/BioNTech за нарушение патентных прав при производстве вакцины от коронавируса. Об этом сообщается в пресс-релизе Moderna для инвесторов фирмы.

«Moderna считает, что вакцина Pfizer и BioNTech нарушает патенты Moderna, поданные с 2010 по 2016 год и покрывающие основополагающую технологию мРНК [компании] Moderna», — говорится в релизе. Компания отмечает, что ее технологии были использованы в разработках конкурентов.

«Когда появился COVID-19, ни у Pfizer, ни у BioNTech не было опыта Moderna в разработке мРНК-вакцин против инфекционных заболеваний, и они намеренно последовали примеру Moderna в разработке своих собственных вакцин», — заявили в компании. Иски были поданы в окружной суд американского штата Массачусетс и региональный суд германского города Дюссельдорф.

19 июня власти США одобрили вакцины от коронавирусной инфекции компаний Pfizer — BioNTech и Moderna для детей в возрасте до пяти лет. По словам главы Белого дома Джо Байдена, сегодняшний день является важным шагом в борьбе с инфекцией в Соединенных Штатах. Он отметил, что США стали первой страной в мире, разрешившей такие прививки.