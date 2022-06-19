В США одобрили вакцины от COVID-19 для детей до пяти лет

Власти США одобрили вакцины от коронавируса для детей в возрасте до пяти лет

Власти США одобрили вакцины от коронавирусной инфекции компаний Pfizer — BioNTech и Moderna для детей в возрасте до пяти лет. Об этом говорится в письменном заявлении американского лидера Джо Байдена, сообщает ТАСС.

По словам главы Белого дома, сегодняшний день является важным шагом в борьбе с инфекцией в Соединенных Штатах. Он отметил, что США стали первой страной в мире, разрешившей такие прививки.

Байден добавил, что эти препараты безопасны. По его словам, они дают родителям уверенность в том, что их ребенок защищен от последствий COVID-19.

Политик подчеркнул, что в США более 220 миллионов американцев полностью вакцинированы, а свыше 100 миллионов — ревакцинированы.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович допустила подъем заболеваемости COVID-19 в 2022 году. «Учитывая, что большое число людей не встретилось с вирусом ни вакцинальным, ни естественным путем, определенный подъем заболеваемости ожидать можно», — сказала она. При этом Вуйнович отметила, что спрогнозировать, когда он произойдет, очень тяжело.