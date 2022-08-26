Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Россиянин зарезал гражданскую жену из-за чувства ревности и покончил с собой

В Бурятии мужчина зарезал 22-летнюю сожительницу из-за чувства ревности и совершил суицид

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Бурятии 28-летний мужчина зарезал 22-летнюю сожительницу и совершил суицид. Об этом в пятницу, 26 августа, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, вечером 25 августа в селе Петропавловка мужчина поссорился с гражданской женой из-за чувства ревности. В ходе конфликта он достал нож и ранил им девушку. Та попыталась спастись и добежала до дома соседей, где стала стучать в дверь, однако на месте никого не оказалось. В это время обвиняемый догнал жертву и оттащил ее в гараж, где она скончалась.

После этого россиянин отвез их общих детей к родственникам, рассказал матери и сестре о совершенном преступлении и попрощался с ними. Затем он ушел на пустырь и совершил суицид. Его родные после звонка вызвали полицейских, которые и обнаружили тело девушки с многочисленными колото-резаными ранениями груди и других частей тела, а также тело ее сожителя недалеко от села. Кроме того, на двери дома соседей стражи порядка обнаружили следы крови погибшей.

Правоохранители возбудили дело. Сейчас сотрудники СКР проводят следственные действия и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
В США назвали главную проблему армии Украины
Врач перечислил опасные последствия боли в шее
Назван претендент на покупку активов Ситибанка в России
Ида Галич назвала КВН устаревшим и указала на главную ошибку создателей проекта
Россиянин зарезал гражданскую жену из-за чувства ревности и покончил с собой
ФСБ поймала на шпионаже в Курске агента украинской разведки
Турция раскрыла подробности переговоров c США о покупке F-16
Мишустин признал усиление санкций со стороны Запада
Раскрыты подробности работы магазинов Zara в торговых центрах в Москве
В Москве будет побит 70-летний температурный рекорд
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.