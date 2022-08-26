Siemens Energy прокомментировала слова МИД Канады о передаче турбин в Германию

Siemens Energy пояснила слова главы МИД Канады Жоли о турбинах для «Северного потока»

Компания Siemens Energy прокомментировала слова главы МИД Канады Мелани Жоли о передаче турбин для газопровода «Северный поток» в Германию. Об этом сообщает РИА Новости.

«Объявление канадского министра иностранных дел является подтверждением выданного в порядке исключения разрешения, предоставленного правительством Канады в июле на транспортировку, в целом, шести турбин для газопровода "Северный поток" в Германию», — пояснили в компании. Там добавили, что никаких новых положений в связи с этим не вводилось. На данный момент одна из турбин несколько недель находится в Мюльхайме.

Ранее Мелани Жоли заявила, что Германия получит пять турбин, необходимые для российского газопровода, которые на данный момент находятся на ремонте в Монреале. В то же время в Газпроме сообщили, что ни одна из турбин Siemens с компрессорной станции «Портовая» не находится на ремонте в Канаде.