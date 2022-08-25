Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Канада передаст Германии оставшиеся турбины для «Северного потока»

Глава МИД Канады Жоли пообещала передать ФРГ оставшиеся пять турбин для «Северного потока»
Мелани Жоли

Мелани Жоли. Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Глава МИД Канады Мелани Жоли прокомментировала ситуацию с турбинами для газопровода «Северный поток», которые в настоящее время находятся на ремонте в Монреале. По ее словам, Германия получит пять турбин, необходимые для российского газопровода. Об этом она высказалась в интервью каналу CBC.

Возвращение в Германию

Жоли заявила, что Канада передаст ФРГ оставшиеся турбины для «Северного потока». Она обещала, что Германия получит пять турбин.

Таковым было решение, которое мы приняли. Это именно то, о чем нас попросила Германия

Мелани Жолиглава МИД Канады

Министр добавила, что Канада не позволит России «как-либо оправдывать» политику превращения поставок газа в способ давления на Европу. С мнением Жоли не согласилась посол Украины в Канаде Юлия Ковалив и призвала Оттаву соблюдать санкции, введенные против России.

Сокращение поставок

В июне газопровод остановили на плановое техобслуживание на 10 дней. После завершения работ газ вновь стал поступать в Германию. Позже «Газпром» снизил прокачку топлива по «Северному потоку» до 20 процентов мощности — 33 миллионов кубометров в день вместо намеченных 167 миллионов кубометров.

Компания объяснила это решение трудностями с возвратом оборудования для газопровода из Канады. После отправки турбины в Европу «Газпром» заявил об отсутствии нужной документации и указал на санкции против Москвы.

5турбин

передаст Канада Германии

Президент России Владимир Путин также сказал, что ремонт турбины Siemens в Канаде способен вызвать неожиданные последствия. По его мнению, конструкцию детали могли изменить.

Сейчас говорят, что вернут машину. Но в каком качестве вернут? Каковы там технические параметры после выхода из этого планового ремонта

Владимир Путинпрезидент России

17 августа сообщалось, что турбина находится в немецком городе Мюльхайм-ан-дер-Рур, она опломбирована и готова к эксплуатации. Если все необходимые вопросы согласуют, то ее доставят с помощью автомобильного транспорта.

Одинокая турбина

Siemens Energy высмеяла ситуацию с турбиной для «Северного потока», которую не забирает «Газпром», и предложила поддержать ее песнями. «Давайте окажем бедняжке услугу и создадим плейлист в Spotify. Что туда можно включить? Мы начнем с песни So Lonely ["Так одиноко"]», — подчеркивается в заявлении компании.

Материалы по теме:
Твердый ответ. Зачем Россия ставит ультиматум Европе и требует оплату за газ в рублях?
Твердый ответ.Зачем Россия ставит ультиматум Европе и требует оплату за газ в рублях?
30 марта 2022
Труби тревогу. Поставки российского газа по «Северному потоку» продолжают снижаться. Как Европа сможет пережить зиму?
Труби тревогу.Поставки российского газа по «Северному потоку» продолжают снижаться. Как Европа сможет пережить зиму?
28 июля 2022
«Северный поток» возобновил работу после ремонта. Как это повлияет на газовый кризис в Европе?
«Северный поток» возобновил работу после ремонта.Как это повлияет на газовый кризис в Европе?
21 июля 2022

Однако впоследствии Siemens Energy извинилась за пост в социальной сети Twitter про «одинокую турбину» для «Северного потока» и удалила публикацию. «Мы поняли, что тональность и тема твита были сочтены неуместными. Это не входило в наши намерения, и мы приносим свои извинения», — объяснила компания.

Приостановка «Северного потока»

19 августа «Газпром» сообщил о временной остановке газопровода «Северный поток» с 31 августа по 2 сентября. Решение было продиктовано проведением технического обслуживания и планово-предупредительных работ. После этого поставки газа по трубопроводу восстановят до уровня 33 миллионов кубометров в сутки.

Единственная причина роста цены на газ в Европе — это санкции против России и их прямые и косвенные последствия

Владимир Демидованалитик

После заявления о «Северном потоке» цены на газ в Европе превысили отметку в 2700 долларов за баррель. Аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов допустил, что стоимость голубого топлива вырастет до 4000 долларов в ноябре.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Канада передаст Германии оставшиеся турбины для «Северного потока»
В США сочли абсурдным желание Зеленского вернуть Крым
Семь человек пострадали в ходе массовой драки со стрельбой в Москве
Модным трендом осени назван стиль ретро
Россиянка связывала двухлетнюю дочь дома и уходила выпивать
Неизвестный напал на члена Совета по правам человека при президенте России
Глава полиции Японии подал в отставку из-за убийства Абэ
Арестованный Абызов остался без акций на 40 миллиардов рублей
«Ансат» получит лопасти нового поколения
Посол Украины в Ватикане раскритиковал папу Римского за слова о Дугиной
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.