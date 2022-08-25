Канада передаст Германии оставшиеся турбины для «Северного потока»

Глава МИД Канады Жоли пообещала передать ФРГ оставшиеся пять турбин для «Северного потока»

Глава МИД Канады Мелани Жоли прокомментировала ситуацию с турбинами для газопровода «Северный поток», которые в настоящее время находятся на ремонте в Монреале. По ее словам, Германия получит пять турбин, необходимые для российского газопровода. Об этом она высказалась в интервью каналу CBC.

Возвращение в Германию

Жоли заявила, что Канада передаст ФРГ оставшиеся турбины для «Северного потока». Она обещала, что Германия получит пять турбин.

Таковым было решение, которое мы приняли. Это именно то, о чем нас попросила Германия Мелани Жоли глава МИД Канады

Министр добавила, что Канада не позволит России «как-либо оправдывать» политику превращения поставок газа в способ давления на Европу. С мнением Жоли не согласилась посол Украины в Канаде Юлия Ковалив и призвала Оттаву соблюдать санкции, введенные против России.

Сокращение поставок

В июне газопровод остановили на плановое техобслуживание на 10 дней. После завершения работ газ вновь стал поступать в Германию. Позже «Газпром» снизил прокачку топлива по «Северному потоку» до 20 процентов мощности — 33 миллионов кубометров в день вместо намеченных 167 миллионов кубометров.

Компания объяснила это решение трудностями с возвратом оборудования для газопровода из Канады. После отправки турбины в Европу «Газпром» заявил об отсутствии нужной документации и указал на санкции против Москвы.

5 турбин передаст Канада Германии

Президент России Владимир Путин также сказал, что ремонт турбины Siemens в Канаде способен вызвать неожиданные последствия. По его мнению, конструкцию детали могли изменить.

Сейчас говорят, что вернут машину. Но в каком качестве вернут? Каковы там технические параметры после выхода из этого планового ремонта Владимир Путин президент России

17 августа сообщалось, что турбина находится в немецком городе Мюльхайм-ан-дер-Рур, она опломбирована и готова к эксплуатации. Если все необходимые вопросы согласуют, то ее доставят с помощью автомобильного транспорта.

Одинокая турбина

Siemens Energy высмеяла ситуацию с турбиной для «Северного потока», которую не забирает «Газпром», и предложила поддержать ее песнями. «Давайте окажем бедняжке услугу и создадим плейлист в Spotify. Что туда можно включить? Мы начнем с песни So Lonely ["Так одиноко"]», — подчеркивается в заявлении компании.

Однако впоследствии Siemens Energy извинилась за пост в социальной сети Twitter про «одинокую турбину» для «Северного потока» и удалила публикацию. «Мы поняли, что тональность и тема твита были сочтены неуместными. Это не входило в наши намерения, и мы приносим свои извинения», — объяснила компания.

Приостановка «Северного потока»

19 августа «Газпром» сообщил о временной остановке газопровода «Северный поток» с 31 августа по 2 сентября. Решение было продиктовано проведением технического обслуживания и планово-предупредительных работ. После этого поставки газа по трубопроводу восстановят до уровня 33 миллионов кубометров в сутки.

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