Цены на газ в Европе взлетели из-за заявления «Газпрома»

Цена газа в Европе поднялась выше $2 700 после заявления о «Северном потоке»

Цены на газ в Европе взлетели на торгах 19 августа на 7 процентов, до отметки выше 2700 долларов за баррель, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Стоимость фьючерсов на сентябрь на TTF растет после заявления «Газпрома» о намерении приостановить работу газопровода «Северный поток» на несколько дней.

Компания вечером 19 августа сообщила, что временно остановит единственный рабочий газоперекачивающий аппарат, обеспечивающий работу трубопровода. Часть необходимого оборудования «Газпром» отказывается принимать обратно из ремонта в Канаде, ссылаясь на риски санкций.

На этом фоне прокачка по газопроводу сокращена до 20 процентов от мощности. После объявленной приостановки, которая придется на три дня в конце августа — начале сентября, российская компания обещает возобновить ее в том же урезанном объеме.