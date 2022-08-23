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Цене на газ в ЕС предрекли скачок до 4000 долларов в ноябре

Аналитик Демидов допустил рост цены на газ в Европе до 4000 долларов в ноябре
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Пределов цены на газ не существует, так как рост цены не вызван физическим дефицитом, заявил в разговоре с «Лентой.ру» аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Согласно его прогнозу, в ноябре 2022 года стоимость тысячи кубометров голубого топлива в Европе может достигнуть 4 тысяч долларов за тысячу кубометров.

Ранее расчетная цена газовых фьючерсов в Европе побила исторический рекорд с 1996 года, достигнув 2861,6 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют сведения лондонской биржи ICE.

Что подогревает цены на газ

Единственная причина роста цены на газ в Европе — это санкции против России и их прямые и косвенные последствия

Владимир Демидованалитик

В связи с тем, что в Европейском союзе (ЕС) до сих пор не смогли ответить на запрос «Газпрома» о соблюдении контракта на обслуживание газоперекачивающих агрегатов (ГПА) для проекта «Северный Поток», государственная монополия поставлена перед выбором, отметил он. Либо принять ГПА в нарушение контракта, либо четко следовать букве договора.

«Последнее оставляет "Северный поток" с одним работающим ГПА на [компрессорной станции] КС "Портовая", что крайне ненадежно и требует регулярных остановок при наработке определенного количества часов. Как пример, остановка 31 августа. Данная ситуация будет только подогревать цену на газ. Данная ситуация также осложняется тем, что один из крупнейших американских СПГ-терминалов Freeport не восстановлен полностью после пожара в июне, что также не позволяет транспортировать газ в Европу», — обратил внимание Демидов.

Что дальше будет с ценами на газ

31 августа, цена на газ в Европе, скорее всего, вырастет на фоне реальной остановки «Северного потока», предположил он, однако уже 3 сентября скорректируется по факту перезапуска.

Также, допускаю, что цена на газ может снизиться по факту заполнения хранилищ в ЕС на более чем 80 процентов. Далее, если ЕС исключит оборудование для «Северного потока» из санкционного списка, тренд цены на газ будет только восходящим, и уже в ноябре 2022 года мы сможем увидеть цену 4000 долларов

Владимир Демидованалитик

Ранее замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев также допустил подорожание голубого топлива до четырех тысяч долларов. С аналогичным прогнозом выступал российский «Газпром».

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Екатерина Смирная
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