Канада решила передать Германии оставшиеся турбины для «Северного потока»

Правительство Канады решило передать Германии пять газовых турбин для «Северного потока»

Правительство Канады решило передать Германии пять газовых турбин для газопровода «Северный поток», которые сейчас находятся в Монреале. Об этом заявила глава канадского МИД Мелани Жоли, передает ТАСС.

«Таким было решение, которое мы приняли. Это именно то, о чем нас попросила Германия», — сказала она.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков допустил, что газопровод «Северный поток» может быть полностью остановлен после проведения технического обслуживания последней работающей турбины с 31 августа по 2 сентября в случае, если будут обнаружены критические повреждения.

При этом в начале сентября «Газпром» не исключает полной остановки газопровода «Северный поток» для проведения технического обслуживания последней работоспособной турбины. В Евросоюзе уверены, что такая ситуация обусловлена не техническими сложностями, а политическим давлением.