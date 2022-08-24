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Канада решила передать Германии оставшиеся турбины для «Северного потока»

Правительство Канады решило передать Германии пять газовых турбин для «Северного потока»

Фото: Дмитрий Лельчук / РИА Новости

Правительство Канады решило передать Германии пять газовых турбин для газопровода «Северный поток», которые сейчас находятся в Монреале. Об этом заявила глава канадского МИД Мелани Жоли, передает ТАСС.

«Таким было решение, которое мы приняли. Это именно то, о чем нас попросила Германия», — сказала она.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков допустил, что газопровод «Северный поток» может быть полностью остановлен после проведения технического обслуживания последней работающей турбины с 31 августа по 2 сентября в случае, если будут обнаружены критические повреждения.

При этом в начале сентября «Газпром» не исключает полной остановки газопровода «Северный поток» для проведения технического обслуживания последней работоспособной турбины. В Евросоюзе уверены, что такая ситуация обусловлена не техническими сложностями, а политическим давлением.

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Марина Совина
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