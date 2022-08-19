Siemens Energy предложила поддержать турбину для «Северного потока» песнями об одиночестве

Компания Siemens Energy предложила «поддержать» турбину для газопровода «Северный поток», которую не забирает «Газпром». В своем Twitter она заявила, что оборудованию одиноко, и пользователи могли бы подобрать для него песни.

«Наша знаменитая турбина все еще не там, где она должна быть. Она стоит одна на нашей площадке в городе Мюльхайм. Давайте окажем бедняжке услугу и создадим плейлист в Spotify. Что туда можно включить? Мы начнем с песни So Lonely ["Так одиноко"]», — сказано в сообщении.

Оборудование необходимо для прокачки газа по «Северному потоку» — основному маршруту поставок российского топлива в Европу. В июне «Газпром» сообщил, что не смог вернуть турбину из ремонта в Канаде. На этом фоне экспорт газа снизился, поставки идут на 20 процентах мощности.

Оттава согласилась пойти на уступки, и турбину отправили в Европу, однако тогда российская компания стала указывать на отсутствие необходимых документов и ссылаться на санкции. По словам представителя компании Siemens Energy, турбина опломбирована и готова к эксплуатации.