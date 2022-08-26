Зампредседателя Совета безопасности РФ Медведев назвал спецоперацию на Украине защитной

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в беседе с французским телеканалом LCI назвал спецоперацию на Украине защитной.

По его словам, ответ Москвы будет сообразовываться с размером угроз, которые выдвигаются в отношении российской стороны. «Сейчас Российская Федерация ведет эту операцию именно как защитную операцию», — сказал он.

Ранее Дмитрий Медведев высказался о причинах начала военной специальной операции на Украине. По мнению политика, Россия не может примириться с тем, что НАТО может быть расквартирована на украинской территории.

