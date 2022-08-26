Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Медведев назвал спецоперацию на Украине защитной

Зампредседателя Совета безопасности РФ Медведев назвал спецоперацию на Украине защитной
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев . Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в беседе с французским телеканалом LCI назвал спецоперацию на Украине защитной.

По его словам, ответ Москвы будет сообразовываться с размером угроз, которые выдвигаются в отношении российской стороны. «Сейчас Российская Федерация ведет эту операцию именно как защитную операцию», — сказал он.

Ранее Дмитрий Медведев высказался о причинах начала военной специальной операции на Украине. По мнению политика, Россия не может примириться с тем, что НАТО может быть расквартирована на украинской территории.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Медведев заявил о находящихся под угрозой жизненных интересах России
Медведев объяснил проведение спецоперации на Украине
Стало известно о гибели гражданина США на Украине
Медведев назвал спецоперацию на Украине защитной
Двое детей погибли в результате ракетного удара ВСУ по дому в Запорожье
Медведев назвал Макрона «хорошим медиком»
Медведев оценил перспективы присоединения республик Донбасса к России
Медведев обвинил Украину в гибели людей в ходе спецоперации
Медведев оценил перспективы переговоров Путина и Зеленского
«Сочи» разгромил «Химки» в матче РПЛ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.