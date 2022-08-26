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В Запорожье заявили о штатных поставках электричества с ЗАЭС на Украину

Глава Энергодара Волга: электричество с ЗАЭС поставляется на Украину в штатном режиме

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Электроэнергия с Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) поставляется на Украину в штатном порядке, заявил глава администрации Энергодара Александр Волга в эфире Первого канала.

«В сторону Украины электрическая энергия подается так же в штатном режиме, как это и было. АЭС на данный момент работает в штатном режиме. Никаких сбоев нет», — сообщил Волга.

Накануне в украинской госкомпании «Энергоатом» заявили, что утром в пятницу, 26 августа, ЗАЭС остается отключенной от энергосетей Украины. При этом электричество есть в Херсонской и Запорожской областях, которые находятся под контролем союзных сил.

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Василий Мека
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