В Киеве заявили об отсутствии подключения ЗАЭС к сетям Украины

«Энергоатом» заявил, что все энергоблоки ЗАЭС до сих пор отключены от энергосетей Украины

В украинской госкомпании «Энергоатом» заявили, что утром в пятницу, 26 августа, Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) остается отключенной от энергосетей. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале предприятия. При этом электричество есть в Херсонской и Запорожской областях Украины, которые находятся под контролем союзных сил.

«По состоянию на 9:00 26 августа 2022 года все энергоблоки Запорожской АЭС отключены от энергосети», — говорится в сообщении «Энергоатома».

25 августа на ЗАЭС из-за обстрела со стороны Украины и последовавшего короткого замыкания на линиях электропередачи сработала система безопасности. В результате города и районы Херсонской и Запорожской областей оказались обесточены.

Вскоре «Энергоатом» заявил о первом в истории полном отключении ЗАЭС.

Однако еще 25 августа глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что работа станции восстановлена. Электричество в Херсонской и Запорожской областях появилось в тот же день.