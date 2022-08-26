Цены на газ в Европе упали до 3200 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе, 26 августа преодолевавшие отметку в 3500 долларов за тысячу кубометров, к закрытию торгов резко упали — до отметки 3200 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE.

По итогам торгов снижение стоимости сентябрьских фьючерсов на хабе TTF к предыдущему дню составило почти пять процентов.

Тем не менее цены на топливо по-прежнему остаются на уровне рекордных максимумов на фоне энергетического кризиса. Ситуация обусловлена сохранением неопределенности с поставками газа из России и анонсированной приостановкой «Северного потока» в конце месяца.

19 августа «Газпром» сообщил о временной остановке газопровода с 31 августа по 2 сентября. Остановлен будет единственный рабочий газоперекачивающий агрегат, после чего прокачку восстановят в ограниченном объеме.

«Газпром» сокращает экспорт с середины июня, ссылаясь сначала на проблемы с возвратом необходимого оборудования с ремонта в Канаде, а позднее — на существующие, согласно утверждению компании, санкционные препятствия к его получению.