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Экодесант провел уборку в российском нацпарке

Участники экодесанта провели уборку в Тункинском нацпарке Бурятии

Фото: Национальный парк «Тункинский»

В Бурятии участники экологического десанта провели уборку в Тункинском национальном парке. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на отдел туризма и рекреации российского заповедника.

Участие в акции приняли специалисты нацпарка и государственные инспекторы.

«Наш отдел совместно с государственными инспекторами старается поддерживать чистоту в местах отдыха и экологических тропах. Так, в наиболее посещаемых местах экологические десанты проводятся дважды за туристический сезон», — пояснили в заповеднике.

Там уточнили, что всего в рамках мероприятия активисты собрали 20 мешков мусора: пластиковых и стеклянных бутылок, полиэтиленовых пакетов и жестяных банок.

В июне в Карачаево-Черкесии участники всероссийского марафона зеленых дел очистили берега рек от мусора. Кроме того, активисты вместе с сотрудниками Тебердинского национального парка очистили от мусора популярные туристические маршруты и провели работы по их благоустройству.

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Варвара Кошечкина
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