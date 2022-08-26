Экодесант провел уборку в российском нацпарке

Участники экодесанта провели уборку в Тункинском нацпарке Бурятии

В Бурятии участники экологического десанта провели уборку в Тункинском национальном парке. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на отдел туризма и рекреации российского заповедника.

Участие в акции приняли специалисты нацпарка и государственные инспекторы.

«Наш отдел совместно с государственными инспекторами старается поддерживать чистоту в местах отдыха и экологических тропах. Так, в наиболее посещаемых местах экологические десанты проводятся дважды за туристический сезон», — пояснили в заповеднике.

Там уточнили, что всего в рамках мероприятия активисты собрали 20 мешков мусора: пластиковых и стеклянных бутылок, полиэтиленовых пакетов и жестяных банок.

В июне в Карачаево-Черкесии участники всероссийского марафона зеленых дел очистили берега рек от мусора. Кроме того, активисты вместе с сотрудниками Тебердинского национального парка очистили от мусора популярные туристические маршруты и провели работы по их благоустройству.