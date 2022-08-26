На Украине эстонца из Интернационального легиона наградили орденом «За мужество»

Эстонский боец из Интернационального легиона стал первым на Украине гражданином прибалтийской республики, награжденным орденом «За мужество». Об этом сообщает РИА Новости.

25-летний гражданин Эстонии Герман Баринов был награжден орденом «За мужество» третьей степени указом президента Украины. Отмечается, что иностранец прибыл в республику и вступил в украинское подразделение в марте. До этого он служил в эстонской армии, работал охранником и помощником полицейского в городе Пярну. В ходе боевых действий на Украине он дважды был легко ранен.

Ранее бойцы Интернационального легиона рассказывали, что украинское командование отправляло их на самоубийственные задания, зачастую без какой-либо подготовки и подкрепления или планов эвакуации. Кроме того, они сообщили о случаях мародерства и торговли оружием в Вооруженных силах Украины.