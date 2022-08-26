На Украине наградили эстонского бойца из Интернационального легиона
Эстонский боец из Интернационального легиона стал первым на Украине гражданином прибалтийской республики, награжденным орденом «За мужество». Об этом сообщает РИА Новости.
25-летний гражданин Эстонии Герман Баринов был награжден орденом «За мужество» третьей степени указом президента Украины. Отмечается, что иностранец прибыл в республику и вступил в украинское подразделение в марте. До этого он служил в эстонской армии, работал охранником и помощником полицейского в городе Пярну. В ходе боевых действий на Украине он дважды был легко ранен.
Ранее бойцы Интернационального легиона рассказывали, что украинское командование отправляло их на самоубийственные задания, зачастую без какой-либо подготовки и подкрепления или планов эвакуации. Кроме того, они сообщили о случаях мародерства и торговли оружием в Вооруженных силах Украины.