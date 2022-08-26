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На Украине наградили эстонского бойца из Интернационального легиона

На Украине эстонца из Интернационального легиона наградили орденом «За мужество»

Фото: Николай Лазаренко / Pool / Коммерсантъ

Эстонский боец из Интернационального легиона стал первым на Украине гражданином прибалтийской республики, награжденным орденом «За мужество». Об этом сообщает РИА Новости.

25-летний гражданин Эстонии Герман Баринов был награжден орденом «За мужество» третьей степени указом президента Украины. Отмечается, что иностранец прибыл в республику и вступил в украинское подразделение в марте. До этого он служил в эстонской армии, работал охранником и помощником полицейского в городе Пярну. В ходе боевых действий на Украине он дважды был легко ранен.

Ранее бойцы Интернационального легиона рассказывали, что украинское командование отправляло их на самоубийственные задания, зачастую без какой-либо подготовки и подкрепления или планов эвакуации. Кроме того, они сообщили о случаях мародерства и торговли оружием в Вооруженных силах Украины.

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Алевтина Запольская
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