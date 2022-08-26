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Грузия решила сократить экспорт вина в Россию

Business Media Georgia: Грузия решила уменьшить долю России в экспорте вина с 60 до 40%

Фото: Vladimir Valishvili / Globallookpress.com

Грузия решила сократить экспорт вина в Россию и в течение пяти лет уменьшить долю страны в общем объеме поставок за рубеж до 40 процентов, пишет Business Media Georgia со ссылкой на председателя Национального агентства вина Левана Мехузла.

«В прошлом году экспорт вина в США увеличился на 16 процентов. В этом году мы сотрудничаем с очень хорошей маркетинговой компанией, и я думаю, что увеличение экспорта на этот рынок станет более заметным. Вообще мы очень усердно работаем на других рынках — Великобритании, Германии. Конечно, выделяются и страны Восточной Европы, я имею в виду Польшу и страны Балтии. Мы думаем, что примерно через пять лет доля России в экспорте вина упадет ниже 40 процентов», — сказал Мехузла. 

В первой половине 2022 года Россия осталась главным покупателем вина из Грузии — на нее приходилось 58 процентов экспорта. Поставщики продали в страну 28 миллионов бутылок, что на восемь процентов больше, чем годом ранее, сообщали в Национальном агентстве вина республики.

Однако раньше доля России в грузинском экспорте вина была еще больше — в апреле министр сельского хозяйства Грузии Отар Шамугия рассказал, что она снизилась с 80 до 57 процентов. Так государство работает над диверсификацией винного рынка. Тогда Шамугия пообещал, что власти продолжат действовать в этом направлении.

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Софья Ермакова
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