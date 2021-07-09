Россия выкупила больше половины грузинского вина

За первые шесть месяцев 2021 года Россия осталась главным покупателем вина из Грузии. Поставщики экспортировали в страну 28 миллионов бутылок, что на восемь процентов больше, чем годом ранее. Об этом со ссылкой на данные Национального агентства вина республики сообщает ТАСС.

Это значительно больше половины от всего объема, поставленного на экспорт, — 46,4 миллиона бутылок. Следом за Россией по импорту идет Украина — 5,2 миллиона бутылок, на 15 процентов больше, чем годом ранее. Третьей по закупкам грузинского вина оказалась Польша — 2,8 миллиона, плюс 31 процент.

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Также существенный рост поставок наблюдается в Азербайджан — плюс 41 процент, 133 тысячи бутылок, в Казахстан — плюс 61 процент, почти 2 миллиона бутылок, в Турцию — плюс 115 процентов, 30,93 тысячи бутылок.

Увеличение на 10 процентов показал Китай — более 2,7 миллиона бутылок, на 35 процентов США — 502,3 тысячи бутылок, и Израиль — плюс 63 процента, 273,9 тысячи.

В общей сложности Грузия экспортировала свое вино в 56 стран, общая стоимость продукции составляет 104 миллиона долларов — на 7 процентов больше, чем год назад. Кроме того, республика продала за рубеж 16 миллионов бутылок бренди и 398 тысяч бутылок чачи.

Россия разрешила импорт грузинского вина в 2013 году, спустя шесть лет после запрета. В 2006 году Роспотребнадзор на фоне резкого ухудшения отношений между странами признал товары из соседней страны некачественными. Проблема решилась вскоре после поражения на выборах партии бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, хотя Москва отрицала влияние политики на ситуацию.