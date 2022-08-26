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Основатель Huawei написал секретное письмо о выживании в кризис

Основатель Huawei считает, что компания должна сделать выживание самым важным ориентиром
Жэнь Чжэнфэй

Жэнь Чжэнфэй. Фото: Aly Song / Reuters

Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй во внутренней служебной записке написал сотрудникам Huawei, что «все почувствуют холод». Компания, по его словам, в кризис должна сосредоточиться на прибыли, а не на расширении, передает The Guardian.

«Следующее десятилетие будет очень болезненным периодом, поскольку мировая экономика продолжает снижаться», — отметил он в секретном письме. Чжэнфэй также считает, что Huawei должна снизить любые чрезмерно оптимистичные ожидания в отношении будущего и до 2023 или даже 2025 года «сделать выживание самым важным ориентиром». Он также призвал «заработать денег там, где мы можем» и экономить.

Экономика Китая находится под давлением таких факторов, как коронавирусные ограничения, кризис в сфере недвижимости и резкое ухудшение международных отношений. Ожидается, что в этом году страна не достигнет целевого показателя экономического роста в 5,5 процента. Выручка Huawei снизилась на 14 процентов за первые три месяца 2022 года. Нынешнее письмо вызвало тревогу у китайских компаний, отмечает издание.

Ранее стало известно об отказах Huawei продавать свой товар в магазинах России. Проблемы возникли из-за спора управляющей компании магазинов с производителем.

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Платон Щукин
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