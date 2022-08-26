Основатель Huawei написал секретное письмо о выживании в кризис

Основатель Huawei считает, что компания должна сделать выживание самым важным ориентиром

Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй во внутренней служебной записке написал сотрудникам Huawei, что «все почувствуют холод». Компания, по его словам, в кризис должна сосредоточиться на прибыли, а не на расширении, передает The Guardian.

«Следующее десятилетие будет очень болезненным периодом, поскольку мировая экономика продолжает снижаться», — отметил он в секретном письме. Чжэнфэй также считает, что Huawei должна снизить любые чрезмерно оптимистичные ожидания в отношении будущего и до 2023 или даже 2025 года «сделать выживание самым важным ориентиром». Он также призвал «заработать денег там, где мы можем» и экономить.

Экономика Китая находится под давлением таких факторов, как коронавирусные ограничения, кризис в сфере недвижимости и резкое ухудшение международных отношений. Ожидается, что в этом году страна не достигнет целевого показателя экономического роста в 5,5 процента. Выручка Huawei снизилась на 14 процентов за первые три месяца 2022 года. Нынешнее письмо вызвало тревогу у китайских компаний, отмечает издание.

Ранее стало известно об отказах Huawei продавать свой товар в магазинах России. Проблемы возникли из-за спора управляющей компании магазинов с производителем.