Россиянам дали советы по уменьшению счетов за воду

Сотрудник «Росводоканала» Ликсукова: стоит проверить трубы на протечки для экономии воды

Чтобы сэкономить на услугах водоснабжения и водоотведения, нужно сделать выбор в пользу осознанного потребления. Советами о том, как уменьшить счета за воду, с «Лентой.ру» поделилась начальник управления по организации сбытовой деятельности «Росводоканала» Тамара Ликсукова.

Технические решения

Для начала стоит установить на воду индивидуальные приборы учета, которые необходимо вовремя проверять, а также ежемесячно предавать по ним показания, рассказала она.

По словам специалиста, есть и другие альтернативные технические решения, которые позволят бережно использовать воду: двухкнопочный сливной механизм на унитаз, рычаговый смеситель в ванной комнате или душевой кабине и аэратор — специальная насадка на смеситель, которая разбивает струю воды на множество мелких струек.

Бытовые приемы

Если говорить о бытовых приемах экономии, то поможет использование душа вместо ванны, для наполнения которой требуется в три-четыре раза больше воды. А если при мытье рук открывать кран наполовину, то израсходуется гораздо меньше воды. Это же правило распространяется на гигиенические процедуры Тамара Ликсукова начальник управления по организации сбытовой деятельности «Росводоканала»

Специалист также обратила внимание, что нужно чинить кран, если он подтекает, так как за месяц из него может вытечь до 170 литров воды.

«Кстати, на выходных вы можете провести обследование внутриквартирных коммуникаций на наличие протечек, устранив их своими силами или с помощью специалиста», — заключила эксперт.

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