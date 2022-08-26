Желание Гааги быть исключенной из санкций ЕС против России объяснили

Политолог Бышок: ЕС пойдет навстречу Гааге и даст отсрочку для поиска замены «Газпрома»

Евросоюз пойдет навстречу администрации города Гаага и даст отсрочку для поиска замены «Газпрома». Но она будет временная, понятная и совершенно не скандальная, сообщил кандидат политический наук Станислав Бышок. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил желание Гааги.

Муниципалитет Гааги захотел временного исключения из санкций против России. Об этом заявила член городского совета Саския Брейнес в соответствующем письме. Так, согласно введенным Евросоюзом (ЕС) ограничениям, правительства и прочие госорганы должны прекратить действующие контракты с российскими компаниями до 10 октября. В июне и июле Гаага безуспешно попыталась найти поставщика газа на замену «Газпрому».

«Мы попросим сделать исключение для нашего текущего соглашения до 1 января 2023 года, чтобы гарантировать безопасность поставок и облегчить переговоры», — говорится в письме.

Если даже Венгрии с ее политическими высказываниями дали отсрочку, то тем более одной из центральных стран европейского проекта, Нидерландам, пойдут навстречу Станислав Бышок политолог

«Предполагалось, что страны ЕС, которые находятся дальше от России, меньше зависимы от российского газа и нефти и могут моментально присоединяться к санкциям. Но оказалось, что это не совсем так», — отметил Бышок.

При этом политолог убежден, что в будущем страны, зависимые от российской энергетики, найдут новых поставщиков.

«Чтобы не делать самим себе хуже санкциями, страны просят отсрочку. Но они не говорят об отмене санкций. Просто им необходимо привести в порядок свою экономику, во всяком случае, в том, что относится к энергетике, а именно — найти поставщика. Ну и уже окончательно закрыть эту историю с Россией», — сказал он.

Бышок объяснил, что подобные обращения стран не меняют общего настроения. «Общая картина такая, что пока мы не видим возможностей для того, чтобы санкции были отменены. Может быть отсрочка на месяц-два-год», — заключил он.

Ранее стало известно, что бывшей немецкой дочерней компании «Газпрома» SEFE Securing Energy for Europe GmbH (ранее известной как Gazprom Germania GmbH) понадобится более пяти миллиардов евро, чтобы заменить непоставленный российский газ.