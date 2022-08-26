Гаага захотела временного исключения из санкций против России

Муниципалитет Гааги попросит временного исключения из санкций Евросоюза против России

Муниципалитет города Гааги захотел временного исключения из санкций против России. Об этом заявила член городского совета Саския Брейнес в соответствующем письме, передает Reuters.

Так, согласно введенным Евросоюзом (ЕС) ограничениям, правительства и прочие госорганы должны прекратить действующие контракты с российскими компаниями до 10 октября. В июне и июле Гаага безуспешно попыталась найти поставщика газа на замену «Газпрому». «Мы попросим сделать исключение для нашего текущего соглашения до 1 января 2023 года, чтобы гарантировать безопасность поставок и облегчить переговоры», — говорится в письме.

Брейнес выразила уверенность в том, что городу предоставят отсрочку, так как Гаага выполнила условие проведение тендера. Новый контракт, вступающий в силу 1 января, будет сильно дороже, чем соглашение с «Газпромом», добавила она.

Ранее стало известно, что бывшей немецкой дочерней компании «Газпрома» SEFE Securing Energy for Europe GmbH (ранее известной как Gazprom Germania GmbH) понадобится более пяти миллиардов евро, чтобы заменить непоставленный российский газ.