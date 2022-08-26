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Осужденного осудят за попытку создать ячейку запрещенного АУЕ в СИЗО

В Калмыкии осужденного осудят за попытку создать ячейку запрещенного АУЕ в СИЗО-1

Фото: Дмитрий Ермаков / Lenta.ru

В Калмыкии 35-летнего местного жителя осудят за попытку организации ячейки запрещенного в России экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ). Об этом в пятницу, 26 августа, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель республиканского управления Следственного комитета России (СКР) Тамара Эльдеева.

По данным следствия, с января по март 2022 года россиянин, который был приговорен к лишению свободы и находился на территории СИЗО-1, решил создать в изоляторе ячейку АУЕ. Для этого он стал пропагандировать экстремистскую идеологию среди арестантов.

Преступление выявили правоохранители. После этого следователи провели обыски и допросили свидетелей из числа осужденных и сотрудников СИЗО. Из показания позволили «изобличить обвиняемого в совершенном преступлении и завершить расследование».

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Елизавета Новикова
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