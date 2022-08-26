В Луганске начались гастроли артистов Росгосцирка

В рамках гастролей артистов Росгосцирка жителям ЛНР покажут «Шоу фонтанов “Принц цирка”».

В рамках гастролей артистов Росгосцирка, которые начались 26 августа, жителям ЛНР покажут одно из лучших шоу отечественного цирка — «Шоу фонтанов "Принц цирка"». Об этом на пресс-конференции в информационном центре ЛНР сообщил глава Росгосцирка Сергей Беляков. Инициатором гастролей выступило Министерство культуры РФ.

Он сообщил, что все деньги от продажи билетов пойдут на нужды Луганского государственного цирка.

По словам Сергея Белякова, эти гастроли станут первыми с начала спецоперации в Донбассе. «На совещании с президентом министр культуры Ольга Любимова рассказала о планах организации культурной жизни в Донбассе. Мы тут же связались с нашими луганскими коллегами и начали планировать гастроли. Как видите, прошел месяц, и мы уже приглашаем вас на премьеру шоу "Принц цирка" в Луганске», — подчеркнул Беляков.

Программа Росгосцирка открывает Луганский цирк после длительного простоя. «Работающий цирк — это самый верный признак мирной жизни. Работает цирк — значит, детям есть где проводить свой досуг, значит, это безопасно и, значит, над нашими головами — снова мирное небо», — сказал Беляков.

Директор Луганского цирка Дмитрий Касьян сообщил, что при организации гастролей ориентировались на то, чтобы программа была интересна зрителям всех возрастов, так как цирк — искусство для всей семьи.

Фото: Росгосцирк

Руководитель программы — дрессировщик львов Владислав Гончаров — рассказал, что зрителей ждет шоу, в котором соединились современные технологии, яркие костюмы, сложнейшие трюки и экзотические дрессированные животные. Все это в обрамлении потрясающих фонтанов. Для того чтобы привезти в ЛНР реквизит, животных, артистов, пришлось решить ряд сложнейших задач: логистических, таможенных — артистам и автомобилям с реквизитом предоставляли военные коридоры.

«Для меня эти гастроли особенно важны, потому что я, как и Сергей Григорьевич, родом из Донбасса, из-под Донецка. Мы искренне следим за всеми событиями, происходящими здесь, и привезти свою программу на освобожденную территорию ЛНР стало для меня еще и личной задачей. В последний раз я был с гастролями в Луганске в 2009 году, и вот, спустя 13 лет, я снова здесь», — поделился с журналистами Гончаров.

Старт гастролей был приурочен к значимой дате — 26 августа Росгосцирк отмечает 103-летие со дня основания системы государственных цирков страны.