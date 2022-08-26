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Зюганов рассказал о ядерном шантаже Вашингтона

Лидер КПРФ Зюганов: ВСУ обстреливают ЗАЭС и «Стирол» с подачи США

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Глава ЦК КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают Запорожскую АЭС (ЗАЭС) и химический концерн «Стирол» с подачи Соединенных Штатов, которые устроили всему миру ядерный шантаж. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Катастрофа на Запорожской АЭС выгодна только американцам, написал Зюганов. По его мнению, это связано с потерей контроля и господства англосаксами, которым нравилось всем управлять и командовать в течение 50 лет. «Но это время уходит безвозвратно. Кстати, то, что мир уже не будет прежним, должны осознавать и российские чиновники», — добавил политик.

Он также указал на то, что Соединённые Штаты в 1945 году сбросили две ядерных бомбы на Японию, что повлекло за собой смерть 200 тысяч мирных граждан безо всякой «военной необходимости». Зюганов напомнил, что в Америке заявили о «ядерной дипломатии» в отношении СССР.

Ранее Зюганов заявил о необходимости провести внеочередной Совет Думы, чтобы обсудить действия вокруг ЗАЭС и ситуацию на Украине. Он также призвал максимально поддержать президента России Владимира Путина.

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Варвара Кузьмина
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