Лидер КПРФ Зюганов: ВСУ обстреливают ЗАЭС и «Стирол» с подачи США

Глава ЦК КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают Запорожскую АЭС (ЗАЭС) и химический концерн «Стирол» с подачи Соединенных Штатов, которые устроили всему миру ядерный шантаж. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Катастрофа на Запорожской АЭС выгодна только американцам, написал Зюганов. По его мнению, это связано с потерей контроля и господства англосаксами, которым нравилось всем управлять и командовать в течение 50 лет. «Но это время уходит безвозвратно. Кстати, то, что мир уже не будет прежним, должны осознавать и российские чиновники», — добавил политик.

Он также указал на то, что Соединённые Штаты в 1945 году сбросили две ядерных бомбы на Японию, что повлекло за собой смерть 200 тысяч мирных граждан безо всякой «военной необходимости». Зюганов напомнил, что в Америке заявили о «ядерной дипломатии» в отношении СССР.

Ранее Зюганов заявил о необходимости провести внеочередной Совет Думы, чтобы обсудить действия вокруг ЗАЭС и ситуацию на Украине. Он также призвал максимально поддержать президента России Владимира Путина.