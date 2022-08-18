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В КПРФ призвали провести внеочередной Совет Думы из-за ЗАЭС

Лидер КПРФ Зюганов призвал провести внеочередной Совет Думы в связи с ситуацией с ЗАЭС

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Глава ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что ситуация вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) требует созыва Совета Думы в самое ближайшее время. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам политика, необходимо обсудить ситуацию на Украине, действия вокруг Запорожской АЭС, а также максимально оказать помощь президенту России Владимиру Путину.

Зюганов подчеркнул, что парламент является единственным в стране органом, представляющим интересы всех партий, движений, течений, поэтому он обязан в это время работать более эффективно и напряженно. «Совет Думы может собраться хоть завтра», — добавил лидер КПРФ.

По мнению политика, в обсуждении нуждаются минимум три ключевых момента: максимальная поддержка армии, военно-промышленного комплекса, а также консолидация общества. «Сейчас царит расслабуха, но нужно объяснить людям, что происходит, изменить информационную повестку», — заключил Зюганов.

18 августа официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Киев готовит на Запорожской АЭС провокацию во время визита на Украину генсекретаря ООН Антониу Гутерриша. По его утверждению, таким образом Россию хотят обвинить в создании техногенной катастрофы.

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Сергей Истомин
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