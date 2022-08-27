Второй энергоблок Запорожской АЭС подключили к украинской сети

«Энергоатом» заявил о подключении второго энергоблока Запорожской АЭС к украинской сети

Оператор украинских АЭС компания «Энергоатом» в своем Telegram-канале заявила, что второй энергоблок Запорожской АЭС подключен к энергосети.

«Сегодня, 26 августа, в 21.15 второй из прекративших вчера работу энергоблоков был подключен к энергосети», — говорится в сообщении организации.

Первый энергоблок Запорожской АЭС был подключен к украинским энергосетям днем в пятницу, 26 августа. «Энергоатом» не высказал замечаний к работе оборудования и систем безопасности станции.

Утром 26 августа ЗАЭС была отключена от энергосетей Украины. При этом электричество есть в Херсонской и Запорожской областях, которые находятся под контролем союзных сил.