Стало известно о подключении ЗАЭС к сетям Украины

«Энергоатом» сообщил о подключении 1 реакторного блока ЗАЭС к сетям Украины

Стало известно, что Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) подключили к энергосетям Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале украинской компании «Энергоатом».

«Сегодня, 26 августа 2022 года, в 14:04 один из остановленных вчера энергоблоков ЗАЭС подключили к энергосети, продолжается набор мощности», — сказано в сообщении госкомпании.

«Энергоатом» также не высказал замечаний к работе оборудования и систем безопасности станции.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщал, что ЗАЭС физически не может поставлять электроэнергию на Украину. Он объяснил, что работа станции невозможна, поскольку Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебили последнюю четвертую линию электропередач.