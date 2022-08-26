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В Запорожье сочли невозможным поставлять электроэнергию с ЗАЭС на Украину

Запорожская администрация сочла невозможным поступление энергии с ЗАЭС на Украину

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Работа Запорожской АЭС (ЗАЭС) на Украину невозможна, счел член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».

«Вчера, насколько мне известно, была перебита четвертая линия, соответственно, физически невозможно передавать электроэнергию на правый берег Днепра... По имеющейся у меня информации, эта энергия не поступает [на Украину], нет физической возможности это делать», — сказал сотрудник администрации.

Ранее глава администрации Энергодара Александр Волга, напротив, говорил, что ЗАЭС поставляет энергию на территорию Украины. «В сторону Украины электрическая энергия подается так же в штатном режиме, как это и было», — заявлял он.

Накануне в украинской госкомпании «Энергоатом» заявили, что утром 26 августа ЗАЭС была отключена от энергосетей Украины. При этом электричество есть в Херсонской и Запорожской областях, которые находятся под контролем союзных сил.

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Алевтина Запольская
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