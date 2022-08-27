Власти Азербайджана заявили о «самоубийстве» Минской группы ОБСЕ

Помощник президента Азербайджана Гаджиев заявил о «самоубийстве» Минской группы ОБСЕ

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев назвал Минскую группу ОБСЕ совершивший самоубийство организацией. Соответствующую информацию приводят РИА Новости.

По словам политика, входящие в данную группу государства не воспользовались переданным им международным сообществом правом на урегулирование конфликта в Карабахе. Он заявил, что указанная территория не была освобождена от оккупации, что не позволило вернуться на нее гражданам Азербайджана.

«Для нас больше нет такого учреждения. Минская группа — это организация, совершившая самоубийство, Минская группа — это уже часть истории», — отметил представитель власти.

В июне сообщалось, что Минская группа ОБСЕ, занимающаяся поиском путей мирного урегулирования Карабахского конфликта, фактически прекратила свое существование. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. По словам дипломата, группа прекратила деятельность по инициативе участников из США и Франции. «Мы обсуждали процессы постконфликтного урегулирования. И база для этого урегулирования заключается в трех трехсторонних заявлениях руководителей России, Азербайджана и Армении», — указал министр.

Ранее Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян призвал российских миротворцев восстановить статус-кво в Нагорном Карабахе, «который был нарушен вторжением ВС Азербайджана в село Парух в Арцахе 24 марта». Глава МИД Армении добавил, что Россия сыграла решающую роль в приостановке военных действий в Карабахе осенью 2020 года.

В 1991 году Нагорный Карабах, в основном населенный армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, в состав которого входил во время СССР. Началась война, в 1994 году было заключено перемирие.

27 сентября 2020 года на линии соприкосновения между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой вспыхнули бои, которые продолжались несколько недель. По итогам конфликта Баку вернул себе часть потерянных территорий. В регион вошли российские миротворцы.