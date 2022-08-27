С бомбардировщика B-2 впервые успешно запустили «достающую до Сибири» ракету

The Drive: с американского бомбардировщика B-2 впервые успешно запустили ракету JASSM-ER

Американский стратегический бомбардировщик B-2 Spirit впервые успешно выпустил ракету AGM-158B Joint Air-to-Surface Standoff Missile-Extended Range (JASSM-ER), про которую ранее заявлялось, что она способна «достать» до Сибири. Об этом со ссылкой на компанию Northrop Grumman сообщает издание The Drive.

Испытания, проводимые в рамках усилий по модернизации самолета, состоялись в декабре 2021 года, однако об этом стало известно только сейчас. Отмечается, что в песпективе самолет получит новый комплекс наведения, предназначенный для использования вместе с ядерной бомбой B61-12, и улучшенную систему криптографической защиты для систем связи.

В Northrop Grumman AGM-158B JASSM-ER называют «первой ракетой-невидимкой большой дальности для B-2». Отмечается, что до сих пор самолет располагал ракетами AGM-158A JASSM дальностью 400 километров, тогда как AGM-158B JASSM-ER благодаря увеличенному запасу топлива и новому двигателю летают на расстояние до 980 километров.

«JASSM-ER еще больше повышает способность B-2 поражать любую цель в любом месте», — говорится в пресс-релизе Northrop Grumman.

В сентябре 2021 года Военно-воздушные силы (ВВС) США и американская корпорация Lockheed Martin показали на YouTube видео испытаний самолетов C-17A Globemaster III и EC-130J Super J, сбрасывающих палеты с крылатыми стелс-ракетами AGM-158B JASSM-ER.