Власти Германии обвинили в шантаже граждан ради решения проблем энергогигантов

Bloomberg: Шольц и правительство шантажируют немцев ради решения проблем энергогигантов

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и члены правительства шантажируют жителей Германии, чтобы за их счет решить проблемы энергогигантов. Об этом пишет Bloomberg.

В Германии планируется ввести новый налог с 1 октября — он, по задумке властей, должен компенсировать скачки цен на топливо. Жители остались недовольными пошлиной и увидели в плане правительства выигрыш для энергокомпаний.

В связи с этим министр экономики страны Роберт Хабек, как пишет издание, устроил шантаж и сказал, что без налога страну ждет крах, допустив, что условия введения пошлины могут быть пересмотрены или изменены.

Ранее сообщалось, что в магазинах Германии стали отключать эскалаторы в целях экономии электроэнергии. По всей Европе также начались веерные отключения электричества из-за обострения энергетического кризиса.