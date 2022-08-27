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В России разработают квантово-оптическую систему военной связи

НПП «Звукотехника» разработает квантово-оптическую систему связи для военной техники

Фото: Shutterstock

Научно-производственное предприятие (НПП) «Звукотехника» разрабатывает квантово-оптическую систему, позволяющую обеспечить гарантированной связью мобильные объекты, в частности, колонны военной техники. Об этом сообщает ТАСС.

«Цель проекта — создание изделия, обеспечивающего резервной квантово-оптической связью в ультрафиолетовом диапазоне вне прямой видимости (NLOS) в дополнение к существующей радиосвязи гарантированную связь между мобильными объектами (танки, БТР, автомобили, дроны)», — утверждается в материалах НПП.

Испытания и доработка системы проводятся в российском технополисе «Эра».

«У нас фактически организован гарантированный канал связи, который может продублировать УКВ-диапазон при движении колонны техники в сильно пересеченной местности. [Связь может быть обеспечена на расстоянии] несколько сотен метров на данный момент», — уточнил собеседник агентства.

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По его словам, эту связь можно использовать для сохранения управления колонной в режиме радиомолчания.

«Излучение этого диапазона обладает высоким рассеиванием и высоким затуханием, поэтому с больших дистанций невозможно обнаружить. В современной армии нет средств радиоэлектронной борьбы с этим видом связи», — сказал представитель НПП, добавив, что перекрыть новый канал связи можно только физически.

Ранее министру обороны России Сергею Шойгу в ходе посещения международного военно-технического форума «Армия-2022» представили перспективные образцы вооружений, в частности, систему с искусственным интеллектом для преодоления противовоздушной обороны.

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Иван Потапов
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