В России подорожали дачи и частные дома

«Известия»: средняя стоимость частных домов и дач в России за год выросла на 20-35%

За год средняя стоимость частных домов и дач в России выросла примерно на 20–35 процентов. Об этом в субботу, 27 августа, пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка недвижимости.

Так, по словам главы центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Ильи Саукова, в августе 2022 года стоимость квадратного метра в частных домах в России выросла на 22 процента в сравнении с аналогичным периодом 2021-го. При этом ценовой пик пришелся на май. Управляющий партнер Dombook, председатель совета директоров «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова добавила, что наиболее ликвидные объекты подорожали на 30–35 процентов. В целом, согласно оценке руководителя «Циан.Аналитика» Алексея Попова, в годовом выражении индивидуальное жилье в стране стало дороже на 20 процентов.

Как объяснили изданию эксперту, подорожание дач и частных домов связано с ростом цен на стройматериалы, увеличением стоимости рабочей силы и стремительным ростом спрос на такое жилье. По их прогнозу, осенью средняя стоимость домов может подняться еще на семь-восемь процентов, поскольку традиционно в это время года спрос на загородную недвижимость растет.

Ранее аналитики Страхового дома ВСК в своем исследовании определили, что опаснее всего иметь дачу в Ленинградской и Иркутской областях. В первой половине 2022 года в этих регионах зафиксировали максимальное число происшествий с частными домами, расположенными в садово-некоммерческих товариществах (СНТ).