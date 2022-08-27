Делегация европейских активистов запланировала визит в Донбасс в октябре

РИА Новости сообщило о подготовке визита европейских активистов в Донбасс в октябре

Группа политических активистов из европейских государств планирует посетить республики Донбасса в октябре, заявил лидер итальянской организации «Единая Италия» Амедео Авондет, пишет РИА Новости.

Помимо Авондет, в делегацию должны войти восемь представителей из Германии, Франции, Испании, Австрии и других стран. Представитель Италии добавил, что в ходе подготовки делегации список будет дополняться. Визит инициировал австриец Вильхельм Лангталер, выступающий на родине против действий НАТО и в поддержку Палестины.

Во время мероприятия в итальянском Ассизи, Авондет добавил, что США ответственны за рост цен на газ и электроэнергию в Европе. Он назвал Россию историческим союзником Италии.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у Украины нет шансов вернуть Донбасс в качестве кантона. Он уточнил, что это уже невозможно, так как независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) была признана Россией.