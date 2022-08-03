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В Кремле оценили шансы Украины на возвращение Донбасса

Представитель Кремля Песков заявил, что у Киева не получится вернуть Донбасс как кантон

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

У Украины нет шансов вернуть Донбасс в качестве кантона. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит издание Daily Storm.

Так в Кремле оценили озвученное бывшим канцлером ФРГ Герхардом Шредером предложение решить территориальные проблемы на востоке Украины по «модели швейцарского кантона».

По оценкам Пескова, это уже невозможно, так как независимость республик Донбасса была признана Россией. «Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) — независимые государства», — подытожил Песков.

Ранее Герхард Шредер сообщил о готовности Кремля к переговорам по Украине. Такое заявление он сделал после встречи с президентом России Владимиром Путиным. Бывший глава немецкого правительства добавил, что, хотя изначальная цель поездки в Москву заключалась в обсуждении энергетической безопасности Германии, пройти мимо темы украинского кризиса было невозможно.

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Валерий Розенберг
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