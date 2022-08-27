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В Чечне пригрозили украинским военным Грозненским судом

Глава совбеза Чечни Алаудинов пригрозил Грозненским судом за злодеяния украинским военным

Фото: Reuters

Секретарь совбеза Чечни Апты Алаудинов заявил, что надеется на проведение грозненского суда над совершавшими злодеяния украинским военным. Об этом сообщает РИА Новости.

«Когда-то был Гаагский суд, а над ними, буду надеяться, будет Грозненский суд, который реально будет спрашивать с них за те их злодеяния, которые они совершили», — сказал глава чеченского совбеза в эфире телеканала «Россия 24».

Он указал на преступления украинских военных, которые документируются в городах Лисичанск, Северодонецк и других. «И тот суд, что в итоге рано или поздно произойдет над украинской верхушкой, будет на основе вот этих документов, о которых я говорю», — пригрозил Алаудинов.

Ранее Апты Алаудинов заявил, что обвинения Службы безопасности Украины (СБУ) в сторону главы Чечни Рамзана Кадырова можно расценивать, как признание его заслуг перед украинцами.

26 августа СБУ предъявила обвинения в военных преступлениях главе Чечни и двум его подчиненным. В ответ на это Кадыров заявил, что готов принять обвинения от украинской стороны лично.

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Марина Совина
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